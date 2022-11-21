Bingöl'de yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı

Bingöl'de yaban hayatının izlenmesi amacıyla ormanlık alanların çeşitli yerlerine yerleştirilen fotokapanlara dağ keçisi, kurt, ayı ve kangal köpeği gibi türler yansıdı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılık önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yaban hayvanlarının beslenme alanları ve nasıl beslendikleri tespit ediliyor. Ayrıca kaçak avcılıkla mücadelede de fotokapanlar kullanılıyor.

Ekipler tarafından elde edilen fotokapan görüntülerinde, hayvanların doğal yaşamı görüntülendi.

Görüntülerde dağ keçisi, kurt, ayı ve kangal köpeği gibi birçok hayvanın görüntüsüne rastlandı. Ayrıca bir fotokapanda ayının, kangal köpeğinden kaçması da fark edildi.