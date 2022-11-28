Bingöl'de uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltında

Bingöl’ün Genç ilçesi Küpar yol kontrol noktasında durdurulan iki araçta, yolcular üzerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'mca uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik faaliyetlerin sürdüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre Genç ilçesi Küpar yol kontrol noktasında yapılan kimlik kontrolleri esnasında bir araç şoförünün şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yapılan üst aramasında 3 gram toz esrar maddesi ele geçirildiği öğrenildi.

Ayrıca aynı gün Genç - Küpar yol kontrol noktasından geçen bir araç durdurularak, şoförün ve araçta yolcu olarak bulunan diğer şahıstan şüphelenen jandarma personelinin yaptıkları üst aramalarında da 14 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği kaydedildi.