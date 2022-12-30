Bingöl'de uyuşturucu maddelere el kondu

Bingöl’de 54 adet LYRICA kapsül ve metamfetamin ele geçirildi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta 'ihbar' üzerine arama yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik icra edilen faaliyetler kapsamında Genç ilçesinde bulunan Küpar yol kontrol noktasında yapılan araç kontrolü esnasında araç sürücüsünün şüpheli hareketler sergilemesi üzerine araçta yapılan arama sonucunda; 54 adet yeşil reçeteye tabi Lyrıca marka kapsül, 1 adet Metamfetamin kalıntıları olan (bong) uyuşturucu madde içme aparatı ve 1 adet uyuşturucu madde içmek amacıyla kullanılan özel olarak yapılmış cam şişe ele geçirildi.