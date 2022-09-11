Bingöl'de terörün finans kaynaklarına darbe... 3 milyonu aşkın kök kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-9 operasyonu kapsamında Bingöl'de 20 farklı noktada 3 milyonu aşkın kök kenevir bitkisi ele geçirdi.BİNGÖL (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, terörün finans kaynaklarına darbe vurmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan alına bilgiye göre Bingöl'de devam eden Eren Abluka-9 operasyonunda 20 farklı noktada 3 milyon 257 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörün finansmanın önlenmesine yönelik sürdürülen “Eren Abluka-9 (Genç-Sağgöze) Şehit GK Saim BUKETCİ ” Narko terör operasyonu kapsamında Genç ilçesi Sağgöze mahallesi kırsalında 20 farklı noktada; 3 milyonu aşkın kök kenevir bitkisinin yanı sıra 26 kg. kubar esrar maddesi ele geçirildiği belirtildi.

Ayrıca arazide bulunan 1 adet patlamamış 60 mm havan mühimmatı imha edldiği kaydedilirken, Eren Abluka operasyonları kapsamında halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam ettiği belirtildi.