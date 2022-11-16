Bingöl'de terör örgütünün finans kaynakları engellendi

Eren Abluka Sonbahar Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonu kapsamında terör örgütünün finans sağlaması engellendiANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nca; Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla, nokta istihbaratına dayalı olarak icra edilen, Eren Abluka Sonbahar Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan operasyonu kapsamında terör örgütünün finans sağlanması engellendi.

Genç ilçesi Yolaçtı köyü kırsalında gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen dere yatağında; 166 kilogram toz esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellenirken, terörle mücadele operasyonlarına vatandaşların desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edileceği kaydedildi.