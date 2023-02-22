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Bingöl'de 'riskli yapı envanteri' çıkartılıyor

GÜNDEM 22.02.2023, 09:24
Bingöl'de 'riskli yapı envanteri' çıkartılıyor

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kentteki hasarlı ve riskli yapıların tespiti için yaklaşık 70 kişilik ekip oluşturularak çalışmalara start verildiğini duyurdu.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) – Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 şiddetli depremin ardından Bingöl’deki riskli yapıların tespitine yönelik çalışmaların başladığını bildirdi.

Bingöl Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İnşaat Mühendisleri Odası Bingöl İl Temsilciliği, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası ile yapı denetim firmaları iş birliğiyle 70 kişilik teknik ekip oluşturulduğunu kaydeden Başkan Arıkan, şehir merkezi ile Genç Servi bölgesi, Adaklı ve Yayladere bölgeleri öncelikli olmak üzere yapıların depreme karşı dayanıklılığı ve riskli yapıların tespit edilmesine yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü vurguladı.

2003 VE ÖNCESİ YAPILAR İNCELENECEK

Mekânsal adres kayıt sistemine göre Bingöl’de 47 bin 123 bağımsız bölüm bulunduğunu belirten Başkan Arıkan, bu yapıların yüzde 25,59’unun 2003 yılı öncesi inşa edildiğini ifade etti.

2003 ve öncesi yapıların, yapım tekniği göz önünde bulundurulduğunda riskli grupta olabileceğini anımsatan Başkan Arıkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İlimizde özellikle çarşı merkezinde bulunan bu yapıların, riskli grupta olabileceği değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda tüm bu yapıların incelemesi yapılacaktır. İlimizdeki yapı stokunun yüzde 12,71’i TOKİ tarafından inşa edilmiştir. Yüzde 46,39’u 2011 yılından sonra yüzde 15,31’i 2003 ve 2011 yılları arasında yüzde 25,59’u 2003 öncesi inşa edilmiştir. Bu çalışma ile birlikte şehrimizdeki yapı stokunun da envanteri daha verimli bir şekilde kayıt altına alınacaktır.”

“EYLEM PLANI HAZIRLANACAK”

Afet öncesi, afet esnası ve sonrasını kapsayan eylem planının da hazırlanacağını ifade eden Başkan Arıkan, “Bingöl Valiliği, Bingöl Üniversitesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve paydaş kurumlarımızla birlikte ilimiz için kapsamlı bir eylem planı hazırlanacak. Bu Eylem planıyla birlikte ilimizdeki yeni ilave toplanma alanları, depremsellik yönünden güvenli yeni yerleşim bölgeleri ve bunlara ilişkin alt yapı ve üst yapı hizmetleri planlanacak. Daha önce yeni yerleşim alanlarına ilişkin hazırladığımız ve ilgili bakanlıklara sunduğumuz yerleşim planları da bu çalışmaya dâhil edilecek. Eylem planı kapsamında geniş çaplı çalıştaylar da düzenlenecektir. Mevcut arama kurtarma ekiplerimiz de sayı ve nitelik olarak daha donamlı hale getirilecektir” dedi.

“BİNGÖL HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Afetler sonrası Bingöl halkının tüm kamu kesimiyle tek yürek olduğunu ifade eden Başkan Arıkan, “Şehrimiz insanı müthiş bir dayanışma örneği göstererek deprem bölgelerindeki kardeşlerimize yardım elini uzattı. Siyasilerimiz, kamu kurumlarımız, STK’larımız, Odalarımız ile tüm kesimler tek vücut halinde yaraların sarılması için canla başla çalıştı. Hepsinden Allah razı olsun. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim bir daha böylesi büyük acıları bizlere yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

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