Bingöl'de personellere ‘Kuduz’ hastalığı eğitimi

Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde görevli personellere, kuduz hastalığı bulaşma yolları ve mücadele yöntemi ile ilgili eğitim verildi.BİNGÖL GÜNCEL TV/ (BİNGÖL İGFA)

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, hem çiftçilere hem de kendi personellerine dönük çeşitli eğitimleri vermeye devam ediyor. Bu çerçevede, kurumda görevli personele, kuduz hastalığı bulaşma yolları ve mücadele yöntemi ile ilgili eğitim verildi.

Eğitimlerin periyodik olarak devam edeceği belirtilen açıklamada; “İl Müdürlüğümüzün Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında; İl Müdürlüğümüz personellerine, Kuduz hastalığı bulaşma yolları, mücadele yöntemi, yasal süreçler ve koruyucu önlemler hakkında eğitim verildi” denildi.