Bingöl'de patlamamış el bombası imha edildi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nca icra edilen Eren Abluka Sonbahar Kış-7 operasyonunda ele geçirilen el bombası ve mayın imha edildi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Genç ilçesi kırsalında icra edilen Eren Abluka Sonbahar Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu Zeki Tekgöz-32 operasyon faaliyeti esnasında 1 adet Mod.45 Taarruz tipi patlamamış el bombası ile 1 Adet M49 aydınlatma mayını tespit edildiği bildirildi.

Tespit edilen patlayıcıların Meti timi tarafından yerinde imha edildiği kaydedildi.