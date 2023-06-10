Bingöl'de park ateşe verildi

Bingöl’de mahalle bekçileri parkın ateşe verilmesinin önüne geçemedi.BİNGÖL GÜNCEL TV (BİNGÖL İGFA) Bingöl’de, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi’ndeki bir parkta gece saatlerinde meydana gelen olayda, mahalle bekçileri parkın ateşe verilmesini engelleyemedi.

Olay, 8. Sokak Mevlana Parkı’nda gerçekleşti ve kimliği belirsiz kişiler, çocuk parkındaki kaydırakları araç lastiğiyle yakarak ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından gece boyunca müdahale edilerek söndürüldü, ancak sabahın aydınlanmasıyla birlikte kaydırakların ciddi şekilde zarar gördüğü ortaya çıktı.

Polis ekipleri, olayın ardından olay yerine gelerek inceleme başlattı. Henüz kimlikleri belirlenemeyen şüphelilerin yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor.