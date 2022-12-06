Bingöl'de onayı olmadan çekilen krediyi ödemek zorunda kaldı!

Bingöl'de özel bir kurumda çalışan Abdullah Hatusarı, bir bankanın güvenlik tedbirlerinin eksikliği nedeni ile dolandırıldı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) – Bingöl’de özel bir kurumda çalışan Abdullah Hatusarı, adına onayı olmadan kendisi üzerine çekilen krediyi ödemek zorunda kaldığı için bankadan şikâyetçi oldu.

Hatusarı, dolandırıcılar tarafından banka hesabından 32 bin TL para çekildiğini ileri sürdü. Kendisinden herhangi bir onay almadan bankanın, kredi kartına ve maaş kartına onay vererek kendisini mağdur ettiğini öne süren Hatusarı, banka bize herhangi bir şekilde yardımcı olmadığı gibi, "Bu borcu ödemezseniz icralık olursunuz.” dedi.

TELEFONUMA HERHANGİ BİR KODLAMA VEYA ONAY GELMEDİ

Bankanın güvenlik tedbirlerinin yetersizliği sebebi ile yaşadığı bu dolandırıcılık olayında çekilen paranın miktarının kendisinden talep edildiğini ifade eden Hatusarı, ”29.08.2022 tarihinde telefonuma gelen bir uyarıyla fark ettim, telefonum benim tarafımdan herhangi bir işlemin yapılmadığını görünce, müşteri hizmetlerini aradım onlara da ulaşım sağlayamadım. Yapılan bu işlemlerde benim telefonuma herhangi bir kodlama yâda onay gelmedi. Daha sonradan fark ettim ki telefonum dolandırıcıların eline geçirilmiş ve benim adıma benim adıma bankadan para işlemleri yapılmış, kredi kartımın 28 bin 500 olan limitini bir gün içinde farklı saatlerde, farklı tutarlarda, farklı illerde Ankara’da, İstanbul’da farklı bir kişiye başka bir bankanın müşterisine 4 bin 700 TL para aktarımı yapılmış, normal şartlarda ise banka bize mesaj olarak bilgi veriyordu, Bana bankadan herhangi bir mesaj yâda arama gerçekleşmedi. Bu konuda mağdurum, bu bankanın kendi sorumluluğu altında olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

https://youtu.be/PDCBt1XWzdg

"Sonuçta bankanın güvenlik tedbirlerinin eksikliği nedeni ile dolandırıldım" diyen Hatusarı, "Kartımızla alışveriş yaptığımız zaman bize uyarı mesajı geliyordu. Ama o gün bize herhangi bir mesaj yâda bir uyarı gelmediği gibi bankanın çağrı merkezine bile ulaşılamadı. Bu olayı savcılıkta siber suçlar bürosuna bildirerek başvuruda bulundum. Ortalama bu süreçten tam 2 ayımız geçti, savcılıktan da bir sonuç alamadık, maaş ve kredi kartımdan 35 bin TL dolandırıldık. Yapılan bu dolandırıcılığın ardından 3 ay boyunca da maddi sıkıntılar yaşadım. Bankaya gittiğimde ise bize herhangi bir şekilde bize yardımcı olmadığı gibi bana bu borcu ödemeseniz icralık olursunuz, ödemek zorundasınız bankamıza borçlusunuz dedi. Bankanın bana tek söylediği şey savcılığa verdiğiniz kararı bekliyoruz, Savcılığın vereceği kararla hareket ettiklerini belirterek beni dikkate almadıkları gibi dolandırıcılar benim hem kredi kartımın limitini kullanmış, hem de maaş kartımı kulanmışlar. Kredi kartını anladım da maaş kartıma nasıl giriliyor onu anlamış değilim, banka burada tamamen bizi devre dışı bırakıp gün boyu bize herhangi bir bilgi vermedi. Yani burada mağduruz 32 bin TL bankaya para ödedim.2-3 ay boyunca sağdan soldan borç edip bankanın borcunu kapattım. Bu mağduriyetimin yetkililer tarafından giderilmesini istiyorum” diye konuştu.