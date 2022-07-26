Bingöl'de Murat Nehri'ne çocuğu kurtarmak isterken akıntıya kapılıp, kayboldu!

Bingöl’ün Genç ilçesinin Murat Nehrinde suya giren bir çocuğu kurtarmak isteyen Aydın Tutkal akıntıya kapılarak kayboldu.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay Bingöl’ün Genç ilçesindeki Murat Nehri’nde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

Görgü tanıklarına göre, nehir civarında ailesi ile pikniğe giden Aydın Tutkal ve arkadaşı Mücahit Keser, piknik yapan başka bir ailenin çocuğunun suya girdiğini gördü.

Murat nehrine yüzmek için giren çocuğun bir süre gözden kaybolmasıyla Tutkal ve Keser suya kapılan çocuğu kurtarmak için Nehir’e girdiler. Murat nehrine giren Tutkal ve Keser, küçük çocuğu kurtardılar. Suyun akıntısı ile yorulan iki arkadaştan Aydın Tutkal akıntıya kapılarak kaybolurken, Keser ise sudan çıkmayı başardı.

Çevredeki vatandaşların olayı ihbarı üzerine harekete geçen Bingöl İl AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri nehirde arama kurtarma çalışması başlattı.

Yaklaşık 17 saattir süren arama kurtarma çalışmalarında henüz Aydın Tutkal bulunamazken çok sayıda gönüllü ekipler de arama faaliyetine katıldı.

Bingöl AFAD’tan yapılan açıklamada, arama çalışmalarının ekiplerce devam ettiği kaydedilirken, vatandaşın bulunması için Diyarbakır İl AFAD Müdürlüğünden 3, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nden ise 4 Dalgıç Adam ilimizde görevlendirilmiş olup, suda kaybolan vatandaşın arama çalışmaları dalgıçlarca devam ettiği, arama operasyonuna Bingöl İl AFAD Müdürlüğü'nden 5, Bingöl SAR Arama ve Kurtarma Derneği'nden 6, İl Jandarma Komutanlığı'ndan 40, İl Emniyet Müdürlüğü’nden 20 kişinin katıldığı belirtildi.