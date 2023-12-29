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Bingöl'de midibüs kazası: 27 yaralı!
GÜNDEM 29.12.2023, 14:49
Bingöl’de midibüsün yoldan çıktığı kazada 27 kişi yaralandı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl-Diyarbakır kara yolu, Abalı mevkisinde meydana gelen kazada, Fuat K. yönetimindeki 16 AAG 10 plakalı Bingöl firmasına ait midibüs kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazada midibüsteki 27 kişi yaralandı.
Jandarma ve sağlık ekipleri, ihbar üzerine olay yerine sevk edildi. Yaralılara ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere nakledildi ve tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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