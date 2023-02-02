Bingöl'de kar 283 köy yolunu ulaşıma kapattı!

Bingöl'de kar dolayısıyla yolu kapanan 283 köy yolun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri yoğun mesai harcıyor.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Kar yağışıyla beraber ulaşımda aksamalar meydana gelirken, birçok köy yolu da kapandı.

Bingöl'de merkeze bağlı 78, Adaklı 32, Genç 59, Karlıova 38, Kiğı 25, Solhan 23, Yayladere 20 ve Yedisu 8 olmak üzere toplamda 283 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri, hummalı bir çalışma başlattı. Söz konusu bölgelerde 110 personel, 3 kar savurma, 20 greyder, 5 dozer, 10 kepçe, 14 loder ve 4 kamyon kar küreme aracıyla yolların tekrar ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; "Bingöl'de, kamuda çalışan hamile ve engelli personel, kar yağışı nedeniyle yarın idari izinli sayılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel,2-3 Şubat günü 2 günlük idari izinli olacak" denildi.