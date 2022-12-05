Bingöl'de kalaşnikof ve patlayıcı madde ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında bölücü örgütüne ait toprağa gömülü vaziyete bulunan jelikan içerisinde 3 adet kalaşnikof, mermiler ve patlayıcı madde ele geçirildi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Genç ilçesi kırsalında toprağa gömülü vaziyette çok sayıda malzemeler ele geçirildiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında, ele geçirilen malzemeleri şöyle sıraladı: 1 adet jelikan içerisinde 3 adet kalaşnikof, 3 adet dolu şarjör içerisinde toplam 71 adet 7.62x39 mm fişek, 2 adet çinko kova içerisinde yaklaşık 60 kilogram anahtar düzeneği olmayan amonyum nitrat - mazot karışımı olduğu değerlendirilen patlayıcı madde.