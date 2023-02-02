Bingöl'de iki nokta TIR geçişlerine kapatıldı!

Bingöl-Elazığ ve Bingöl-Diyarbakır karayolları kar dolayısıyla TIR geçişlerine kapatıldı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bingöl-Elazığ karayolu ile Bingöl-Diyarbakır karayolunun 0-44 ve 0-9 kilometreleri TIR geçişine, Genç-Yenisu yolunun 13 ve 44’üncü kilometrelerinin, Ayrım-Yedisu yolunun 0 ve 44’üncü kilometrelerinin araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Bu yollarda seyir halinde olan sürücülerin dikkatli ve kurallara uyması istendi.