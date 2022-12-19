Bingöl'de Helen’in ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, kullandığı servis minibüsüyle çarptığı Helen Bali’nin (12) ölümüne, 7 yaşındaki kardeşi H.B.’nin de yaralanmasına neden olan Abdullatif Poyraz (52) tutuklandı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, 5 Aralık günü sabah saatlerinde, Dörtyol (Çatak) köyünde meydana geldi.

Okula gitmek için evden çıkan Helen Bali ile kardeşi H.B’ye, öğrenci taşıyan Abdullatif Poyraz’ın kullandığı plakası öğrenilemeyen servis minibüsü çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kardeşleri ambulansla Karlıova Devlet hastanesi'ne kaldırdı.

Helen Bali, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından gözaltına alınan Abdullatif Poyraz, Jandarma'daki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.