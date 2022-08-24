Bingöl'de Fırat EDAŞ'tan 'kaçak' avı

Bingöl’de 50 kişilik uzman ekip ile tüketicilerin tesisat ve sayaçlarındaki ölçü devrelerinde denetim yapan Fırat EDAŞ, PLC sayaç yatırımı kapsamında tüketicilerin kaçak kullanımının ve kamu zararının minimuma düşürülmesi hedeflendiği kaydedildi.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Saha ekiplerinin PLC sayaca müdahale etmeyi kolaylaştıran korsan programlarla kaçak kullanıma başlandığını tespit edildiğini kaydeden Bingöl'deki Fırat EDAŞ ekipleri, ilgili kişilerin delillerle birlikte suçüstü yakalanarak tutuklanmalarına olanak sağlandığını açıkladı.

KAÇAK ELEKTRİK KULLANANLARA 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Açıklamada, kaçak elektrik tüketiminin gerçekleştirildiği tespit edilen tesisatlar için Elektrik Piyasası Tüketici Hizmet Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine istinaden enerji kesilerek kaçak tüketim faturaları düzenlediği kaydedildi.

Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince abonelik esasına göre yararlanılabilen elektrik enerjisinin, sahibinin rızası olmaksızın ve tüketim miktarının belirlenmesini engelleyecek şekilde tüketilmesi halinde kaçak elektrik kullanan kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası kapsamında suç duyurusunda bulunulabildiğine dikkati çeken FEDAŞ yetkilileri, "Kaçak elektrik tüketimi kullanımının gerçekleştirilmesine yardım ettiği tespit edilen kişilere de cezai yaptırım uygulanıyor" denildi.