Bingöl'de elektrik tüketimi arttı

Fırat ve Çoruh bölgelerindeki 9 ilde elektrik tedarik hizmeti sunan Aksa Elektrik, 2022 yılının ekim, kasım ve aralık aylarına ait tüketim oranlarını açıkladı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinin yer aldığı Fırat bölgesinin toplam elektrik tüketiminin yüzde 18 oranında, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinin bağlı bulunduğu Çoruh bölgesinde ise, toplam elektrik tüketiminde yüzde 3 oranında arttığını bildirdi.

ARTVİN VE ELAZIĞ DIŞINDA BÜTÜN İLLERDE ELEKTRİK TÜKETİMİ ARTTI

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“Fırat ve Çoruh bölgesinde (mesken, sanayi ve ticarethane) abone gruplarında toplam elektrik tüketimine bakıldığında Artvin’de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4, Elazığ’da yüzde 1 oranında düşüş görülürken, diğer illerde elektrik tüketiminin arttığı gözlemlendi. Fırat bölgesinde yer alan diğer illerin toplam elektrik tüketimine bakıldığında, Bingöl’de yüzde 2, Malatya’da yüzde 40, Tunceli’de yüzde 2 oranında artış görüldü. Çoruh bölgesinde ise Gümüşhane’de yüzde 49, Trabzon’da yüzde 1, Giresun’da yüzde 1 ve Rize’de yüzde 3 oranında artış gerçekleşti.

MESKEN BAZINDA EN YÜKSEK ELEKTRİK TÜKETİMİ MALATYA’DA

2022 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Çoruh bölgesindeki meskenlerde toplam elektrik tüketimi yaklaşık yüzde 4 oranında azalırken, Fırat bölgesinde ise bu oranda yaklaşık yüzde 5 artış olduğu gözlendi.

Mesken abone gruplarına il bazında bakıldığında da yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre; Çoruh Bölgesi’nin tamamında tüketimde düşüş gözlemlendi. Çoruh bölgesinde; Artvin’de yüzde 7, Giresun’da 2, Gümüşhane’de yüzde 1, Rize’de 4 ve Trabzon’da 4 oranında tüketimde düşüş kaydedildi. Fırat bölgesinde ise Malatya ve Elazığ’da artış gözlemlenirken Tunceli ve Bingöl’de düşüş görüldü. Malatya’da yüzde 8, Elazığ’da ise 7 artış olurken, Bingöl’de 4, Tunceli’de yüzde 7 oranında azalmalar görüldü.

İki bölgedeki illerde abone grupları dahil edilerek bakıldığında, yılın son çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, sanayi ve ticarethane toplam tüketiminde artış görüldü. Fırat bölgesinde artış oranı yüzde 104 olarak görülürken, Çoruh bölgesine ise yaklaşık yüzde 46 oranında görüldü.

Sanayi ve Ticarethane toplam tüketim oranlarında en yüksek tüketim Çoruh bölgesinde yüzde 200 ile Rize’de görülürken, Fırat bölgesinde de yüzde 169 ile Malatya’da görüldü.

2022 yılının son çeyreğinde toplam abone sayısı Fırat bölgesinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 3 azalırken, Çoruh bölgesinde ise yaklaşık yüzde 3 oranında arttı.”