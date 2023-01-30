Son Dakika

Bingöl'de elektrik tüketimi arttı

GÜNDEM 30.01.2023, 18:52
Bingöl'de elektrik tüketimi arttı

Fırat ve Çoruh bölgelerindeki 9 ilde elektrik tedarik hizmeti sunan Aksa Elektrik, 2022 yılının ekim, kasım ve aralık aylarına ait tüketim oranlarını açıkladı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinin yer aldığı Fırat bölgesinin toplam elektrik tüketiminin yüzde 18 oranında, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinin bağlı bulunduğu Çoruh bölgesinde ise, toplam elektrik tüketiminde yüzde 3 oranında arttığını bildirdi.

ARTVİN VE ELAZIĞ DIŞINDA BÜTÜN İLLERDE ELEKTRİK TÜKETİMİ ARTTI

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“Fırat ve Çoruh bölgesinde (mesken, sanayi ve ticarethane) abone gruplarında toplam elektrik tüketimine bakıldığında Artvin’de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4, Elazığ’da yüzde 1 oranında düşüş görülürken, diğer illerde elektrik tüketiminin arttığı gözlemlendi. Fırat bölgesinde yer alan diğer illerin toplam elektrik tüketimine bakıldığında, Bingöl’de yüzde 2, Malatya’da yüzde 40, Tunceli’de yüzde 2 oranında artış görüldü. Çoruh bölgesinde ise Gümüşhane’de yüzde 49, Trabzon’da yüzde 1, Giresun’da yüzde 1 ve Rize’de yüzde 3 oranında artış gerçekleşti.

MESKEN BAZINDA EN YÜKSEK ELEKTRİK TÜKETİMİ MALATYA’DA

2022 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Çoruh bölgesindeki meskenlerde toplam elektrik tüketimi yaklaşık yüzde 4 oranında azalırken, Fırat bölgesinde ise bu oranda yaklaşık yüzde 5 artış olduğu gözlendi.

Mesken abone gruplarına il bazında bakıldığında da yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre; Çoruh Bölgesi’nin tamamında tüketimde düşüş gözlemlendi. Çoruh bölgesinde; Artvin’de yüzde 7, Giresun’da 2, Gümüşhane’de yüzde 1, Rize’de 4 ve Trabzon’da 4 oranında tüketimde düşüş kaydedildi. Fırat bölgesinde ise Malatya ve Elazığ’da artış gözlemlenirken Tunceli ve Bingöl’de düşüş görüldü. Malatya’da yüzde 8, Elazığ’da ise 7 artış olurken, Bingöl’de 4, Tunceli’de yüzde 7 oranında azalmalar görüldü.

İki bölgedeki illerde abone grupları dahil edilerek bakıldığında, yılın son çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, sanayi ve ticarethane toplam tüketiminde artış görüldü. Fırat bölgesinde artış oranı yüzde 104 olarak görülürken, Çoruh bölgesine ise yaklaşık yüzde 46 oranında görüldü.

Sanayi ve Ticarethane toplam tüketim oranlarında en yüksek tüketim Çoruh bölgesinde yüzde 200 ile Rize’de görülürken, Fırat bölgesinde de yüzde 169 ile Malatya’da görüldü.

2022 yılının son çeyreğinde toplam abone sayısı Fırat bölgesinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 3 azalırken, Çoruh bölgesinde ise yaklaşık yüzde 3 oranında arttı.”

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 20 48
2. Fenerbahçe 20 44
3. Başakşehir 20 40
4. Beşiktaş 19 38
5. Adana Demirspor 20 37
6. Trabzonspor 20 35
7. Kayserispor 20 29
8. Konyaspor 20 27
9. Alanyaspor 20 25
10. Karagümrük 19 22
11. Gaziantep FK 20 22
12. Ankaragücü 20 22
13. Antalyaspor 19 21
14. Giresunspor 20 21
15. Hatayspor 19 20
16. Kasımpaşa 20 19
17. Sivasspor 20 18
18. İstanbulspor 20 15
19. Ümraniye 20 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 21 41
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 21 22
13. Altay 21 19
14. Tuzlaspor 21 19
15. Erzurumspor 21 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 21 16
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 18 47
2. Real Madrid 18 42
3. Real Sociedad 19 39
4. Atletico Madrid 19 34
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 18 31
7. Osasuna 19 28
8. Athletic Bilbao 19 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 19 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 19 21
13. Sevilla 19 21
14. Valencia 18 20
15. Espanyol 19 20
16. Celta Vigo 19 20
17. Real Valladolid 19 20
18. Cadiz 19 19
19. Getafe 19 17
20. Elche 19 6