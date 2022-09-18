Bingöl'de asfalt plenti kuruluyor

Bingöl'de özellikle altyapı ve doğalgaz çalışmaları sonrası bozulan yolların yenilenmesi için kilitli parke taşından ziyade asfalt uygulaması için kolları sıvayan Bingöl Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar neticesinde uzun vadeli ve uygun koşullu kredi olanağını sağladı.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl-Muş yolu üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tahsis edilen (Karayolları Şantiyesi yanı) alana kurulmaya başlanan asfalt plentinde ilgili firma tarafından faaliyetler devam ediyor.

Kurulumun Ekim ayı sonuna kadar tamamlanmasını hedeflenirken, Kasım ayında ilk deneme üretiminin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Kurulum çalışmaları tamamlanırken malzeme temini için de hazırlıkların devam edeceğini belirten Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, aksilik yaşanmaması durumunda Kasım ayının ilk haftasında ilk deneme üretiminin gerçekleştirileceğini söyledi.

Yol bakımından sorunlu bölgelerin tespitini yaptıklarını aktaran Başkan Arıkan, saatte 160 ton üretim kapasitesine sahip plentimizle, hızlı hizmet ile birlikte yollarımızı kaliteli BSK asfalt ile kaplayacaklarını belirterek, "İlk üretimle birlikte sorunlu olmaları bakımından aciliyet arz eden yollarımızda yenileme çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz. Hemen ilk yılda tüm yolları yenileme şansımız olmayacak ama yine de elimizden geldiğince sıkıntıları minimize edip, asıl çalışmaları 2023 yılı baharında başlatmayı planlıyoruz. İnşallah gelecek sezonda yol sorunlarımızı önemli ölçüde gidermiş olacağız. İlk gün belirttiğimiz gibi söz verdik, yapıyoruz. Allah'ın izniyle yol sorunlarımızı tümüyle ortadan kaldıracak ve halkımızın beklediği diğer hizmetleri de süratle hayata geçireceğiz” diye konuştu.