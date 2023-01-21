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Bingöl'de araç şarampole yuvarlandı
GÜNDEM 21.01.2023, 14:23
Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.
BİNGÖL GÜNCEL TV (BİNGÖL İGFA)
Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Koçsırtı köyünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.
Nimetullah Bolluk ‘un yönetimindeki 46 AED 392 plakalı otomobil, Koçsırtı köyü yolunda şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Bolluk olay yerinde yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.
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