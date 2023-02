"Bingöl de 'Afet Bölgesi' ilan edilsin!"

Bingöl Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mahmud Arda, Bingöl’ün afet bölgesi ilan edilmesi için çağrıda bulundu. Bingöl'ün iki önemli fay hattının kesiştiği bir noktada bulunduğuna dikkait çeken Arda, "1971 ve 2003 depremlerinin verdiği hasar halen bu şehirde yaşayan insanların zihinlerinde" dedi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) -Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 10 il arasına Elazığ da eklendi. Söz konusu depremlerin ardından uzmanların uyarıda bulunduğu ilk yer Bingöl olmuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından Elazığ’ın da afet bölgesi ilan edildiğini açıklaması ve Kuzey Anadolu Fayı ile Doğu Anadolu Fayı arasında yer alan Bingöl için herhangi bir açıklama yapılmaması üzerine Bingöllüler sosyal medyada 'Bingöl'ün de afet bölgesi ilan edilmesi için' harekete geçti.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Bingöl’de vatandaşların korku ve endişe içerisinde olduğunu öne süren Bingöl Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mahmut Arda, 1 Mayıs 2003 tarihinde Bingöl’de meydana gelen depremde 176 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin yapı hasar gördüğünü anımsatarak, “Bingöl afet bölgesi ilan edilsin” diyerek siyasilere ve bürokratlara seslendi.

Arda, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin acı bilançosu her geçen gün artıyor. Tüm Türkiye ve Dünya, belki uzun yıllar kapanmayacak bir depremin yaralarını sarmak için birlik oldu. Deprem ülkemizin bir gerçeği ve yaşanan her deprem travmalarımızı yeniden canlandırıyor. Yaşadığımız her afet sonrası, ‘hazırlıklı mıyız?’ sorusu akıllara geliyor. Yaşadığımız son depremin acı bilançosu bize bu sorunun cevabını maalesef veriyor. Bingöl iki önemli fay hattının kesiştiği bir noktada, 1971 ve 2003 depremlerinin verdiği hasar halen bu şehirde yaşayan insanların zihinlerinde. Dünyanın neresinde olursa olsun meydana gelen her deprem bu şehirde yaşayan insanların travmalarını yeniden canlandırıyor. Bingöl’deki yapılar bir an önce kontrol edilmeli, olası bir depremin bilançosunu en aza indirmek için ilgi bakanlık ve bağlı kurumların zaman kaybetmeden çalışmalar başlatması gerekiyor. Siyasilerin ve bürokratların bu şehre ve insanına yapabileceği en büyük iyilik Bingöl’ü afet bölgesi ilan etmek ve gerekli önlemleri almak olacaktır. Bingöl’ün Ankara’daki sesi olan siyasilerimize ve bürokratlarımıza seslenmek istiyorum, Bingöl’ü afet bölgesi ilan etmek için gerekli adımları atmak için neyi bekliyorsunuz. Bingöl’ü olası bir depreme hazırlamak için neden zaman kaybediyorsunuz. 1971 ve 2003 depreminin izleri bu şehirden silindi ama zihinlerde bıraktığı hasar kalıcı oldu.”