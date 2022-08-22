Bingöl'de 92 bin kök kenevire el kondu

Bingöl’de jandarma tarafından icra edilen operasyonda, 92 bin 630 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Bingöl İl jandarma Komutanlığı tarafından, terörün finansmanının önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Genç ilçesi kırsalında narkoterör operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında tespit edilen 5 tarla içerisinde 92 bin 630 kök kenevir bitkisi, 35 kilo 600 gram toz esrar, 41 kilo 800 gram kenevir tohumu ve 3 bin 230 metre sulama hortumu ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.