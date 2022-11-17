Bingöl'de 47 şüpheli çeşitli suçlardan yakalandı

Bingöl'de son 1 ayda yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 45 ve hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelindeki çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Bu kapsamda bir aylık çalışmalara ilişkin bilgi verilen açıklamada, hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 6 şahsın yakalandığını ve bunlardan 2'sinin tutuklandığı kaydedildi. 1 şahsın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, meydana gelen olaylarda 1 adet altın yüzük, 1 adet kamyonetin ele geçirildiği ve müracaatçılara teslim edildiği bildirildi. Yine araması bulunan 96 şahıs yakalanırken, bu Şahıslardan 45'inin tutuklandığı açıklandı.

Kamuoyu açıklamasında Yunus Ekipleri'nce de kent merkezinin çeşitli bölgelerinde yapılan şok uygulamalarda ruhsatsız olan 1 adet tüfek, 10 adet tabanca ve bu silahlara ait 109 adet merminin ele geçirildiği belirtildi.