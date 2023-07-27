Bingöl'de 3 bine yakın kök yerinde imha edildi!

Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan arazi aramasında iki farklı tarlada 2 bin 885 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Genç ilçesi kırsalında yaptıkları istihbarı çalışmalar sonucu iki farklı tarlada 2 bin 885 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan talimatlar doğrultusunda kenevir bitkileri yerinde imha edilerek gerekli adli işlemlere başlanıldı.