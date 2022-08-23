Bingöl'de 13 yıldır bitmeyen yol

Bingöl'de Kiğı ve Yedisu arasında 13 yıldır yapım çalışmaları devam eden yol çalışması bölgede yapılan tünellerden dolayı yolların bozulduğu ve ulaşımın olmadığınıı belirten sakinler, yaşadıkları yol sorununun çözülmesini istiyor.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl'de yıllar sonra köyüne dönmek isteyen Serdal Doğan, 1990'lı yıllarda çatışmaların devam ettiği dönemde köylerini bırakarak büyük şehirlere yerleşmek zorunda kaldıklarını anlatarak, "Yıllar sonra köylerimize geri dönmek istedik ama çok ciddi yol sorunu var, köye ulaşım sağlanamıyor" dedi.

Yaklaşık 13 yıldır devam eden Yedisu-Kiğı yolu ve tünel çalışmasından dolayı köy yolunun tamamen tahrip olduğunu ve kullanılamaz hale geldiğini ifade eden sakinler, yetkililerden yol sorununa bir çözüm bulmalarını isteyerek, bu sayede tarım arazilerini de değerlendirip köyde kalabileceklerini söyledi.