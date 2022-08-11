Bingöl'de 10 tarlaya kenevir operasyonu

Bingöl’de Jandarma tarafından şehir genelindeki operasyonlarda 10 tarlada 203 bin 808 kenevir ele geçirildi.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalar neticesinde Genç ilçesi Yeniyazı Köyü Tepecik mezrası kırsalında Narkoterör Operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda tespit edilen 10 tarla içerisinde 203 bin 808 kök kenevir bitkisi, 4 bin 200 metre sulama hortumu ve aynı mezrada 1 tarla içerisinde 5 bin 120 kök tütün ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişiye ise 4733 SKM’den idari para cezası kesildi.

Bu arada son dönemlerde yapılan operasyonlarda kenevir bitkisi ekimine ilişkin ciddi oranda artış olduğu gözlenirken, bu kapsamda bölge genelinde tarlalarda ve mezralarda geniş çaplı operasyonların da devam edeceği öğrenildi.