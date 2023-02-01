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Bingöl Balı için iş birliği protokolü
GÜNDEM 01.02.2023, 13:40
Bingöl Üniversitesi ile Bingöl Arıcılar Birliği arasında, Bingöl Balı’nın coğrafi işaret süreci ile ilgili iş birliği protokolü imzalandı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Balı için uluslararası coğrafi işaret alınması için Avrupa Birliği’ne yapılan başvurunun ardından kurumlar arası işbirliği de önem kazanıyor.
Bu kapsamda Bingöl Üniversitesi ile Bingöl Arıcılar Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Bingöl Balı’nın AB Coğrafi İşaret başvuru süreci ve sonrasında yapılabilecek yeni iş birlikleri ile ilgili yapılan ek protokol, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Bingöl Arıcılar Birliği Başkanı Ali Aba tarafından imzalandı.
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