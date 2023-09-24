Bingöl ASKOM toplantısına ev sahipliği yaptı
Dört ilin Sağlık Müdürlüğü, Bölge Acil Sağlık Koordinasyonu toplantısını Bingöl'ün ev sahipliğinde gerçekleştirdi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü’nün katılımıyla 2023 yılında 4. kez düzenlenen Bölge Acil Sağlık Koordinasyonu Merkezi (ASKOM) Toplantısı, AFAD binasında gerçekleşti.
Bu toplantıda, bu dört il arasında hasta sevklerinin daha etkili bir şekilde yönetilmesi, koordinasyonun sağlanması, uygun olmayan hasta sevklerinin engellenmesi ve iller arası işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla görüşmeler yapıldı.
Toplantı sonunda sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik kararlar alındı ve görüş birliğine varıldı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|4
|12
|3. Rizespor
|6
|11
|4. Trabzonspor
|5
|9
|5. Kayserispor
|5
|9
|6. A.Demirspor
|4
|8
|7. Konyaspor
|5
|8
|8. Hatayspor
|5
|7
|9. Alanyaspor
|5
|7
|10. Beşiktaş
|4
|7
|11. Antalyaspor
|6
|6
|12. Karagümrük
|6
|6
|13. Sivasspor
|6
|6
|14. Kasımpasa
|5
|6
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Pendikspor
|6
|4
|17. Başakşehir
|5
|3
|18. Gaziantep FK
|6
|3
|19. İstanbulspor
|4
|2
|20. Samsunspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|18
|2. Ahlatçı Çorum FK
|6
|12
|3. Manisa FK
|6
|11
|4. Keçiörengücü
|6
|11
|5. Bodrumspor
|5
|10
|6. Gençlerbirliği
|5
|10
|7. Bandırmaspor
|5
|9
|8. Kocaelispor
|5
|9
|9. Şanlıurfaspor
|5
|8
|10. Göztepe
|6
|8
|11. Erzurumspor
|5
|6
|12. Boluspor
|6
|6
|13. Sakaryaspor
|6
|5
|14. Giresunspor
|6
|4
|15. Adanaspor
|5
|3
|16. Altay
|5
|3
|17. Tuzlaspor
|6
|3
|18. Ümraniye
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|6
|18
|2. Tottenham
|5
|13
|3. Liverpool
|5
|13
|4. Arsenal
|5
|13
|5. Brighton
|5
|12
|6. West Ham United
|5
|10
|7. Aston Villa
|5
|9
|8. M. United
|6
|9
|9. Crystal Palace
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Nottingham Forest
|6
|7
|12. Newcastle
|5
|6
|13. Brentford
|6
|6
|14. Chelsea
|5
|5
|15. Everton
|6
|4
|16. Wolves
|6
|4
|17. Bournemouth
|5
|3
|18. Sheffield United
|5
|1
|19. Luton Town
|5
|1
|20. Burnley
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|6
|16
|2. Girona
|6
|16
|3. Real Madrid
|5
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Valencia
|6
|10
|6. Rayo Vallecano
|5
|9
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Osasuna
|6
|7
|9. Cadiz
|5
|7
|10. Getafe
|5
|7
|11. Real Betis
|5
|7
|12. Real Sociedad
|5
|6
|13. Villarreal
|5
|6
|14. Deportivo Alaves
|6
|6
|15. Mallorca
|6
|5
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Celta Vigo
|6
|4
|18. Granada
|5
|3
|19. Las Palmas
|5
|2
|20. Almeria
|6
|2