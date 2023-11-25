Binali Yıldırım'dan Nevşehir Belediyesi'ne ziyaret

Türkiye Cumhuriyeti Son Başbakanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi önceki dönem Başkanı Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Nevşehir’de Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ı ziyaret etti.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Öğretmen Semiha Yıldırım Kızılay Ana Okulu açılışına katılmak üzere Nevşehir’e gelen Yıldırım, Cuma namazını Kurşunlu Camii’nde kıldı. Buradan Nevşehir Valiliği’ne geçen Yıldırım daha sonra Nevşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

Başkanlık binası girişinde Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve başkan yardımcıları tarafından karşılanan Yıldırım, bir süre Belediye Başkanı Savran ile istişarelerde bulundu.

Belediye Başkanı Savran, Yıldırım’a Nevşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve devam eden çeşitli projeleri hakkında bilgi verdi. Başkan Savran, ziyaret anısına Yıldırım’a hediye takdiminde bulundu.

Binali Yıldırım’a Nevşehir Belediyesi ziyareti sırasında Vali Ali Fidan, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ve MHP İl Başkanı Adnan Doğu da eşlik etti.