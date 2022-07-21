Binali Yıldırım'dan Malatya'nın belleğine ziyaret

25’inci Malatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivaline katılmak üzere Malatya'ya gelen son Başbakan, AK Parti Genel Başkan Vekili ve aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı AKSakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım Kent Müzesi'ni ziyaret etti.MALATYA (İGFA) - Malatya'da Kent Müzesi’ni ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Malatya tarihi açısından güzel bir mekan oluşturulduğunu söyledi.

Binali Yıldırım'ın Kent Müzesi gezisine, AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, AK Parti ve MHP İl Başkanları ile kalabalık bir heyet katıldı.

Kent Müzesi’nin yapılışından günümüze kadar olan tarihi süreci hakkında bilgiler aktaran Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, önceki yıllarda askerlik şubesi olarak kullanılan yapının 1893 yılında yapılan Genç Osmanlı dönemi eserlerinden olduğunu anımsatarak, "Malatya tarihini, kültürünü ve kimliğinin tanıtımında müzelerin önemi büyüktür. Bu anlamda kentimizdeki kültür yapılarına büyük önem vermekteyiz” dedi.

Kent Müzesi’ni çok beğendiğini belirten AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım ise, müzenin gerçekten güzel bir şekilde dizayn edildiğini belirterek, "Geçmişten günümüze bütün objeler bu müzede bir arada. Malatya’nın hafızası bu müzede dile gelmiş gibi. Geçmişte kullanılan birçok eşya burada muhafaza edilmiş. Malatya ve turizmi açısından çok güzel bir mekân oluşturulmuş” diye konuştu.