Bin kişiye 2,4 hemşire düşüyor!

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, bin kişiye 2,4 hemşire düştüğünü ve iş yükü altında hemşirelerin ezildiğini öne sürdü.KOCAELİ (İGFA) - 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, basın açıklaması yaptı.

Çeker, açıklamasında, sağlık çalışanlarının yoğun iş yükü ve yöneticiler tarafından yapılan mobingler nedeniyle buruk bir hemşireler haftası geçirdiklerini belirtti.

Sağlık Bakanlığı 2021 yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'nda yer alan bilgiye göre, 154 bin 680 Hemşirenin görev yaptığını anımsatan Çeker, "Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nün verilerine göre ise ilmizde 5 bin 50 hemşire bulunmaktadır. Buna göre Ülke genelinde 1000 kişiye düşen hemşire sayısı yaklaşık 2.4 olarak hesaplanmakta. Sadece bu veriler bile hemşirelerin iş yükünü göstermeye en güzel örnektir” dedi.

YOKSULLUK SINIRINDA

Türkiye'nin bu sayıyla OECD ülkelerinin bin kişi başına düşen hemşire sayısı ortalamasının yaklaşık yüzde 70 altında kaldığına vurgu yaparak, "OECD ülkeleri arasında sondan ikinciyiz. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı yetkililer ile Maliye Bakanlığı yetkilileri görüşerek, hem sağlıkta istihdamın artırılması hemde çalışanların iş yükünün azaltılarak vatandaşlarımızın daha kaliteli sağlık hizmeti almasını sağlanabilir. Hemşirelerimiz ile diğer sağlık çalışanlarımız özellikle pandemi döneminde özverili çalışlardır. Halkımızın minnettarlığının Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından da gösterilmesini ve hem iş yükünün hemde yoksulluk sınırı altındaki ücretlerin yükseltilmesi noktasında çalışma yapmalarını beklemekteyiz” diye konuştu.

HEMŞİRELİK KANUNU

Ekonomik koşullarda günümüz şartlarına süratle uygun hale getirilerek, ücretlerin uzmanlık gerektiren işin hakkını verecek seviyeye mutlaka çıkartılması gerektiğini ifade eden Başkan Çeker, “Aşırı bir iş yükü vardır bunun önüne geçilmeli istihdam planlı bir şekilde arttırılmalıdır. İcap nöbeti ücreti, fazla çalışma gibi her görevin mutlaka ekonomik olarak karşılığı teslim edilmelidir. Hemşirelerin kurum içinde kendileri ile ilgili yönetici görevlerine objektif bir şekilde atanmaları sağlanmalıdır. Mobbing sonlandırılmalı ve bunu yapanlar cezalandırılmalıdır.Aile ve sosyal yaşamlarına katkısı olması için hastanelerde kreşler açılmalı 7/24 hizmet vermelidir. İşe geliş gidişlerde ulaşımla ilgili sıkıntılar çözülmelidir. Hemşirelik Kanunu açık ve net şekilde düzenlenmelidir” dedi