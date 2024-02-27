Bin 500 tarım işçisi için kuralar çekildi

​Tarım ve Orman Bakanlığı bin 500 tarım işçisi alımı için kura çekimi gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Bin 500 tarım işçisinin alımı için kura çekimine katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklaı, yeni tarım işçilerinin 160 bin kişilik "geniş ailemiz"in gücüne güç katacağını söyledi.

Bakan Yumaklı, "Görevi ne olursa olsun vatandaşlarımıza hizmet etmek için canla başla çalışacak tüm arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Hayırlı olsun." dedi.