Son Dakika
Bin 500 tarım işçisi için kuralar çekildi
GÜNDEM 27.02.2024, 15:05
Tarım ve Orman Bakanlığı bin 500 tarım işçisi alımı için kura çekimi gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Bin 500 tarım işçisinin alımı için kura çekimine katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklaı, yeni tarım işçilerinin 160 bin kişilik "geniş ailemiz"in gücüne güç katacağını söyledi.
Bakan Yumaklı, "Görevi ne olursa olsun vatandaşlarımıza hizmet etmek için canla başla çalışacak tüm arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Hayırlı olsun." dedi.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|27
|72
|2. Fenerbahçe
|27
|70
|3. Trabzonspor
|27
|46
|4. Beşiktaş
|27
|46
|5. Kasımpasa
|27
|39
|6. Sivasspor
|27
|37
|7. Başakşehir
|27
|36
|8. Rizespor
|27
|36
|9. Antalyaspor
|27
|35
|10. Kayserispor
|27
|35
|11. Samsunspor
|27
|33
|12. A.Demirspor
|27
|32
|13. Alanyaspor
|27
|30
|14. Karagümrük
|27
|29
|15. Ankaragücü
|27
|29
|16. Hatayspor
|27
|29
|17. Konyaspor
|27
|28
|18. Gaziantep FK
|27
|28
|19. Pendikspor
|27
|26
|20. İstanbulspor
|27
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|24
|58
|2. Göztepe
|24
|49
|3. Kocaelispor
|24
|44
|4. Bodrumspor
|24
|42
|5. Sakaryaspor
|24
|40
|6. Boluspor
|24
|39
|7. Bandırmaspor
|24
|39
|8. Ahlatçı Çorum FK
|24
|38
|9. Gençlerbirliği
|24
|33
|10. Erzurumspor
|24
|30
|11. Keçiörengücü
|24
|30
|12. Manisa FK
|24
|28
|13. Ümraniye
|24
|27
|14. Şanlıurfaspor
|24
|23
|15. Tuzlaspor
|24
|23
|16. Adanaspor
|24
|23
|17. Altay
|24
|15
|18. Giresunspor
|24
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|26
|60
|2. M.City
|26
|59
|3. Arsenal
|26
|58
|4. Aston Villa
|26
|52
|5. Tottenham
|25
|47
|6. M. United
|26
|44
|7. Brighton
|26
|39
|8. West Ham United
|26
|39
|9. Wolves
|26
|38
|10. Newcastle
|26
|37
|11. Chelsea
|25
|35
|12. Fulham
|26
|32
|13. Crystal Palace
|26
|28
|14. Bournemouth
|25
|28
|15. Everton
|26
|25
|16. Brentford
|26
|25
|17. Nottingham Forest
|26
|24
|18. Luton Town
|25
|20
|19. Burnley
|26
|13
|20. Sheffield United
|26
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|26
|65
|2. Girona
|26
|59
|3. Barcelona
|26
|57
|4. Atletico Madrid
|26
|52
|5. Athletic Bilbao
|26
|49
|6. Real Betis
|26
|42
|7. Real Sociedad
|26
|40
|8. Las Palmas
|26
|36
|9. Valencia
|25
|36
|10. Getafe
|26
|34
|11. Osasuna
|26
|33
|12. Deportivo Alaves
|26
|29
|13. Villarreal
|26
|29
|14. Rayo Vallecano
|26
|25
|15. Sevilla
|26
|24
|16. Mallorca
|26
|24
|17. Celta Vigo
|26
|21
|18. Cadiz
|26
|18
|19. Granada
|25
|14
|20. Almeria
|26
|9
Röportaj & Söyleşi Tümü