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'Bilişim 500 Araştırması'na başvurular uzadı

GÜNDEM 02.05.2023, 11:24
'Bilişim 500 Araştırması'na başvurular uzadı

Türkiye'nin bilişim sektörünün en önemli referans kaynağı kabul edilen "Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması-Bilişim 500" için 28 Nisan’a kadar belirlenen başvuru süreci, gördüğü yoğun talep nedeniyle 26 Mayıs’a kadar uzatıldı.İSTANBUL (İGFA) -M2S Araştırma şirketinin düzenlediği. Bu sene 24’üncüsünün gerçekleştirileceği ve 2023 sloganının “Yeni Yüzyılımızda Daha da İleri - Further”  olarak belirlendiği araştırmada 4 ana kategori ve alt kategorileri bazında Türkiye’nin en büyük 500 bilişim şirketi sıralanacak.

Sektörün yüksek bir heyecanla beklediği araştırma sonuçları ise 9 Ağustos 2023’teki ödül töreninde duyurulacak.  

Sektörün bugün ve geleceğinin masaya yatırıldığı, bilişim sektörünün nabzını tutan araştırma kapsamında bu sene girişimciler ile yatırımcılar “Yeni Yüzyılımızda Daha da İleri - Further” mottosu etrafında bir araya gelecek. Cumhuriyetin 100’üncü yılını kutlayacağımız bu sene, Bilişim 500’ün gündeminde bilişim özelinde Türkiye’nin her yerinden yapılan teknoloji atılımları olacak.

Bilişim 500 araştırmasının ülkemizin teknoloji gündemi ile kısa ve uzun vadedeki planlarına büyük katkı sunacak şekilde 24 yıldır kesintisiz veri aktardığını dile getiren BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe; “Şirketlerin tablolara girmek için gösterdiği yoğun ilgiden çok memnunuz. Bu ülkemizdeki teknoloji yatırımlarının her geçen gün arttığının bir göstergesi. Küresel rekabetin yoğunluğuna baktığımızda, bilişim sektöründe teknolojilerin sürekli geliştirilmesi ve tüm alanlarda pek çok açıdan kullanımı ülkemizi rekabette kuşkusuz ki ileriye götürecektir. Geçtiğimiz senelerde bilişim ihracatlarını incelediğimizde Türkiye’nin yol almış olduğunu görebiliyoruz. Bu ilerleme, bilişim şirketlerinin inovatif ve kararlı bir şekilde doğru girişimlerde bulunmuş olmasının kritik önemini bizlere kanıtlıyor” dedi.

Bilişim 500’e başvurular araştırmanın resmî web sitesi www.bilisim500.com üzerinden yapılmaya devam ediliyor.

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