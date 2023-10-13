Bilim Kahramanları Derneği'nin öncülüğünde, Pfizer Türkiye'nin katkıları ile gerçekleşen “Bilim Gençlerle Kazanacak” kurumsal sosyal sorumluluk projesinin ikinci dönemi başlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Gençlere kariyer yolculuklarında farklı bilim alanları ile ilham vermeyi amaçlayan “Bilim Gençlerle Kazanacak” projesinin ikinci dönemi başlıyor

Proje kapsamında 2022 yılı boyunca gençlere yönelik bilim etkinliklerine imza atan “Bilim Gençlerle Kazanacak” projesi şimdiye dek 43 farklı şehirden 876 lise öğrencisini, 26 bilim insanıyla, 40 bilim etkinliğinde bir araya getirdi.

Bilim Kahramanları Derneği olarak on iki yıldır bilimin toplumun odağında olması için çalıştıklarını belirten Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir, bilimin toplumun her kesimine yayılması, bilim ve bilimle ilgili süreçlerin, bilim insanlarının desteklenmesi için dernek olarak birçok program gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bilim Gençlerle Kazanacak projemiz de bu değerlerden biri. “Her çocuk mucit doğar” diyerek çıktığımız yolculukta gezegenimizin sürdürülebilirliği için de tüm programlarımızda geleceğin bilim insanları olan çocuk ve gençlerin 21. yüzyılın becerilerini kazanmalarını önemsiyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla da çocuklar ve gençlerin bilimi sevmeleri, merak etmeleri ve bilim yoluyla dünyanın sorunlarına çözecek yenilikçi çözümler geliştirmeye heyecan duymaları konusunda alanlar yaratmak istiyoruz.” dedi.

Bilim Gençlerle Kazanacak projesinin ikinci dönem ilk bilim etkinliği 18 Ekim ve 31 Ekim 2023 tarihlerinde 14-18 yaş aralığındaki lise öğrencilerin katılımı ve farklı bilim ve mühendislik alanlarında çalışan bilim insanlarının katkılarıyla online olarak gerçekleşecek.

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