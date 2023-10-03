Bilecik’te uyuşturucuya geçit yok

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde yaptığı operasyonlarla uyuşturucuya geçit vermiyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, il merkezinde uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden veya ticaretini yapan şahıs ya da organizasyonların deşifresine yönelik olarak yol uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamalarında 20,58 gram Metamfetamin maddesi, 14,38 gram Sentetik Kannabinoid(Bonzai) Maddesi, 2,57 gram Esrar Maddesi, 0,82 Kenevir Tohumu 1 adet Tabanca ele geçirildi.

7 şahıs hakkında “Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçu kapsamında yasal işlem yapılırken, Saha ve sokak çalışmaları kapsamında 08-21 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda; 19,28 gram Metamfetamin maddesi, 1,14 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) Maddesi, 3 gram Esrar Maddesi, 0,82 Kenevir Tohumu 1 Adet Pompalı Tüfek ele geçirildi.

6 şahıs hakkında “Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçu kapsamında, 5 şahıs hakkında ise “Uyuşturucu Madde İmal Ve Ticareti” suçu kapsamında olmak üzere toplam 11 şahsa yasal işlem yapılmış olup adliyeye sevk edilirken, 5 şahıstan 1'i Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakılmış, 4 şahıs tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.