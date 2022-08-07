Bilecik’te ürünleri zarar gören çiftçiye 8 milyon destek
Bilecik’te meydana gelen aşırı dolu ve yağmur nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilerin yaraları sarılıyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’teki geçtiğimiz aylarda aşırı yağışlar nedeniyle mahsulleri zarar gören çiftçilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 8 milyon destek gönderildi.
AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, bu yıl meydana gelen aşırı yağış sonucu zarar gören çiftçilerin zararlarının bir nebze olsun gidermek adına yapılan girişimler sonucu Cumhurbaşkanlığı tarafından 8 milyon lira destek ödeneği gönderildiği ifade edildi.
Destek ödemelerinin zarar gören çiftçilere en kısa zamanda dağıtılacağını kaydeden Milletvekili Yağcı, "Çiftçilerimize hayırlı bereketli olsun. Zararı karşılama çabalarımız devam edecektir. Bu desteği gönderen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bakanımız hemşehrimiz sayın Fatih Dönmez olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha iyiye daha güzele…” diye konuştu.
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