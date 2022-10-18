Son Dakika

Bilecik’te üretici çiftçiye 247 ton tohum

GÜNDEM 18.10.2022, 09:11
Bilecik’te üretici çiftçiye 247 ton tohum

Bilecik’te geçtiğimiz aylarda şiddetli yağış nedeniyle mahsulleri zarar gören 810 çiftçiye 247 ton tohum dağıtıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen programda Gölpazarı, Yenipazar ve Pazaryeri ilçesindeki toplamda 810 çiftçiye 247 ton yerli ve milli tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Programa Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Belediye Başkanı Hayri Suer ve AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanı Oktay Karcı katıldı.

Törende konuşan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 810 üretici çiftçiye buğday ve arpa tohumu dağıtarak yanlarında olduklarını belirterek, desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci’ye şükranlarını iletti.

Yorumlar (0)
18
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 18 Ekim 2022
İmsak 05:47
Güneş 07:11
Öğle 12:54
İkindi 15:56
Akşam 18:27
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 9 14
8. Liverpool 9 13
9. Brentford 10 13
10. Bournemouth 10 13
11. Fulham 10 12
12. West Ham United 10 11
13. Crystal Palace 9 10
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 10 9
18. Southampton 10 8
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 25
2. Barcelona 9 22
3. Atletico Madrid 9 19
4. Real Betis 9 19
5. Real Sociedad 9 19
6. Athletic Bilbao 9 17
7. Villarreal 9 15
8. Valencia 9 14
9. Osasuna 9 13
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Celta Vigo 9 10
12. Mallorca 9 9
13. Espanyol 9 9
14. Sevilla 9 9
15. Girona 9 8
16. Getafe 9 8
17. Real Valladolid 9 8
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3