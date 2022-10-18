Bilecik’te üretici çiftçiye 247 ton tohum

Bilecik’te geçtiğimiz aylarda şiddetli yağış nedeniyle mahsulleri zarar gören 810 çiftçiye 247 ton tohum dağıtıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen programda Gölpazarı, Yenipazar ve Pazaryeri ilçesindeki toplamda 810 çiftçiye 247 ton yerli ve milli tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Programa Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Belediye Başkanı Hayri Suer ve AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanı Oktay Karcı katıldı.

Törende konuşan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 810 üretici çiftçiye buğday ve arpa tohumu dağıtarak yanlarında olduklarını belirterek, desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci’ye şükranlarını iletti.