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Bilecik’te trafik kazası! 11 yaralı
GÜNDEM 27.07.2023, 11:09
Bilecik’te yaşanan trafik kazalarında 11 kişi yaralandı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde İstanbul- Eskişehir D-650 karayolu üzerinde yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy yakınlarında meydana gelen kazada 11 DH 099 Bozüyük Tur servisinin Bilecik İstikametine seyir ettiği esnada 42 BDF 40 plakalı aracın arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.
Kazalarda minibüste bulunan 9 kişi ve otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken yaralılar Bilecik ve Bozüyük ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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