Bilecik’te trafik kazası: 1 yaralı
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Sedar CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesine 1 kilometre uzaklıkta bulunan Ahmetler Köyü Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasına karışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Pazaryeri ilçesinden Bozüyük istikametine seyir halindeki İ. Ö. idaresinde 16 AZB 258 plakalı otomobilin geri manevra yaptığı esnada aynı istikamette seyir halindeki S. K. idaresindeki 26 AGZ 175 plakalı motosiklet otomobile yandan çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü S. K. yaralanırken yaralı sürücü 112 Acil Servis Ekipleriyle Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın yaşandığı bölgede trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, Jandarma yaşanan kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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