Bilecik’te silahlı saldırıya uğrayan gazeteci yaralandı

Bilecik Yarın Gazetesi sahibi Cafer Elmas evinin önünde kendisine pusu kuran Ahmet Yasir Beşkardeş tarafından silahlı saldırıya uğradı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Olay dün gece Gazeteci Cafer Elmas’ın evinin önünde yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Elmas ile daha önce de tartışması bulunan Ziya Beşkardeş’in oğlu Ahmet Yasir Beşkardeş, olayın hemen öncesinde Elmas’ı bilinmeyen bir numaradan arayarak tehdit etti. Cafer Elmas’ın evinin önünde pusu kuran oğul Beşkardeş, Elmas’ın aracıyla geldiğini gördüğü an kapısını açarak sol ayağına ateş etti.

Ahmet Yasir Beşkardeş tarafından vücuduna doğru öldürmek amacıyla doğrulttuğu silaha Cafer Elmas’ın eliyle müdahale etmesinin ardından; Beşkardeş’in silah bir kez daha ateşlemesi sonucu Elmas bu kez de elinden ağır bir şekilde yaralandı. Gözü dönmüş saldırgan, daha sonra bir el daha bacağına ateş etti.

Elmas, kendini savunmak amacıyla saldırgana biber gazıyla müdahale etti. Ahmet Yasir Beşkardeş, Olay yerinden kaçarken dördüncü ve son kez ateş etti.

Hastanedeki ilk tedavisinin ardından ifade veren Elmas, saldırgan Ahmet Yasir Beşkardeş’in babası Ziya Beşkardeş’ten “azmettirdiği” iddiasıyla davacı ve şikayetçi oldu.

Olay yerinden kaçan Ahmet Yasir Beşkardeş, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünün başarılı çalışması sonucu saklandığı yerde yakalandı. Ardından baba Ziya Beşkardeş de gözaltına alınırken, baba oğul ilk ifadelerin ardından Bilecik Adliye Sarayı'na sevk edildi.

Vücuduna 3 kurşun isabet eden Gazeteci Cafer Elmas, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Elmas’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alçak saldırı sonrası konuşan Cafer Elmas, "Böyle kişiliksiz insanların saldırısı beni yıldıramayacak. Ben yine işime geri döneceğim ve haberlerimi yazmaya devam edeceğim" dedi.