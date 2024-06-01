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Bilecik’te seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Bilecik’te seyir halinde yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
GÜNDEM 01.06.2024, 11:00
Bilecik’te seyir halinde yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.Bilecik Life / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Bursa caddesinde Ali Mancar idaresindeki 06 BNK 507 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Sürücü Ali Mancar’ın aracı durdurup inmesinin ardından durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Çevredeki vatandaşlar yanan araca yangın söndürme tüpüyle ilk müdahaleyi yaparken, yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Araç yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelirken, kurtarıcı ile otoparka çekildi.
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