Bilecik’te 'Sevgi Butik' açıldı

Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi ile Kızılay arasında yapılan protokol neticesinde yapımı tamamlanan “Sevgi Butik” düzenlenen törenle hizmete açıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Kızılay Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun yaptığı açılış konuşmasında Kızılay’ın vizyonu ve misyonuna değindi. Yardımlaşma kültürünün önemine vurgu yapan Uzun, Sevgi Butik’in randevu sistemi ile çalışacağını ve öğrencilerin ihtiyaçlarını rahatça temin edebileceklerini belirtti.

Programda konuşan Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Kızılay’ın ihtiyaç anında uzanan el olduğu vurgusu yaptı. Rektör Beydemir “Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere böyle bir butiği açmaktan dolayı mutluyuz. Projemizin hayata geçmesinde emeği olan tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ise yaptığı konuşmada Kızılay ve üniversitemiz iş birliği ile hayata geçen Sevgi Butik Projesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Üniversitede bilimsel çalışmalardan sportif faaliyetlere, sosyal çalışmalardan eğitim öğretim çalışmalarına kadar çok geniş ve azimli bir çalışma yürütüldüğünü takip ettiklerini kaydeden Vali Kızılkaya, "Rektörümüzün üniversitemize olan katkılarını takdirle karşılamaktayız. Mevcutta yapılagelen kimi projeler tamamlandığında üniversitemizin vizyonuna yakışır bir kazanım elde edeceğine eminim. Yapılan bu Sevgi Butik Projesi ile ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaşacak bir sevgi ve kardeşlik yolu inşa edilmiştir. Emeği geçen herkesi kutluyorum.” dedi.