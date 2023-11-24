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Bilecik’te şantiye yatakhanesinde çıkan yangın korkuttu
GÜNDEM 24.11.2023, 09:37
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde şantiye yatakhanesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy köyünde Baraj inşaatı şantiyesi ve çalışanların kaldığı binada elektrik kontağından yangın çıktı.
Yangına ilk önce şantiyede bulunan işçiler müdahale ederken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Pazaryeri Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Jandarma Ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yatakhane kısmında çıkan yangın büyümeden söndürülürken dumandan bir şantiye çalışanının etkilendiği öğrenildi.
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