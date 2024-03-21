Bilecik’te ölümlü kazaların yaşandığı noktaya Başkan Tekin'den kavşak müjdesi

Bilecik’in en çok ölümlü kazaların yaşandığı Pazaryeri Kavşağı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüşen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe halkına Pazaryeri Kavşağının Nisan ayında yatırım planına alınacağının müjdesini verdi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - İstanbul- ntalya karayolu üzerinde bulunan Pazaryeri ilçesini Bilecik ve Bozüyük ilçesine bağlayan Bilecik’te en çok ölümlü kazaların yaşandığı Pazaryeri Kavşağı yapımı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu birebir görüşen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kavşak ile ilgili bilgileri Bakan Uraloğlu’na iletti.

Başkan Tekin tarafından sorunun daha önceden kendisine iletilmiş olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, kavşağın bulunduğu konum gereği tekrardan proje oluşturulup Nisan ayında yatırım programına alınacağını söyledi.

Pazaryeri'nin 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin yatırımlarla dolu, 2. Sanayi Bölgesi için yatırım alan trafik ve ticaret hareketliliği artan bir ilçe konumuna geldiğine dikkati çeken Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, söz konusu kavşak için Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ile bir proje hazırladıklarını anımsatarak, "Nisan ayında yapılacak çalışmayla Pazaryeri kavşağında ulaşım daha güvenli olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na AK Parti Bilecik İl Başkanımız Serkan Yıldırım’a ve Bilecik Milletvekilimiz Halil Eldemir’e Pazaryeri ilçemize destekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.