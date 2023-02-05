Bilecik’te okullara 1 günlük kar tatili

Bilecik’te gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle 6 Şubat 2023 tarihinde okullar tatil edilirken, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli malul, engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.Sedat CEYLAN (BİLECİK İGFA)

Bilecik Valiliği'nden yapılan açıklama ise: “Bilecik’te mevcut uydu ve radar verilerine göre il genelinde kar yağışı devam etmektedir. Kar yağışının gece yarısından sonra hafif şekilde devam etmesi beklenirken yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak zaman zaman kuvvetli olacağı ve kuvvetli rüzgar ile beraber tipi şeklinde yağışlar görüleceği tahmin edilmektedir. Alınan meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; 6 Şubat 2023 Pazartesi günü;

1. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin; herhangi bir talebe ve ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın İDARİ İZİNLİ sayılması,

2. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilimiz dâhilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına;

3. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dâhil olmak üzere bütün eğitim kurumlarımızdaki eğitim faaliyetlerine;

4. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine Bir (1) gün süreyle ARA VERİLMESİ kararlaştırılmıştır.

5. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), idari izinli sayılacaktır" denildi.