Bilecik’te öğrenciler hem öğreniyor, hem de ekmek üretiyor

Bilecik’te 390 öğrencinin eğitim aldığı okulda Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri hem öğreniyor, hem de ekmek üretiyor.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te günlük 10 bin ekmek üretim kapasitesine sahip ekmek fırınında öğrenciler, öğretmenlerinin kontrolünde ekmek üretim sürecini başından sonuna kadar uygulamalı olarak öğreniyor.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek okuldaki ekmek fırınında incelemede bulundu.

Asıl amaçlarının ülkemizin ihtiyacı olan kalifiye iş gücünü en iyi şekilde yetiştirmek olduğunu vurgulayan Vali Kızılkaya, bu ihtiyacın meslek liselerindeki uygulamalı ve yerinde eğitimle büyük ölçüde karşılandığının altını çizdi.

Üretilen ekmeklerin ticari bir amaçla kullanılmadığını belirten Vali Kızılkaya, ilerleyen süreçte ihtiyaç duyulması halinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden gereksinim duyan vatandaşlara ve yurtlarda kalan öğrencilere ürettikleri ekmekleri göndereceklerini söyledi. Vali Kızılkaya, olası afet anında da ihtiyaçları olan ekmeği okulda üretebileceklerini de kaydetti.

Daha sonra fırından yeni çıkan ekmeğin tadına bakan Vali Kızılkaya, basın mensuplarına da ikramda bulundu.