Bilecik’te magandalar iş başında! Tabiat Parkı'nın korkulukları tahrip edildi...

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkının göl kenarındaki ağaç korkulukları kimliği belirsiz kişiler tarafından kırılarak tahrip edildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Küçükelmalı Göleti'nin üzerinde vatandaşların fotoğraf çekilmesi için yapılan ağaç iskele korkulukları dün gece kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı.

Pazaryeri Belediyesi Temizlik işleri ekiplerinin durumu fark etmesi üzerine kırılan ağaç korkuluklar belediye ekiplerince onarılırken, ilk tepki Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’den geldi.

Başkan Tekin, parkların ilçenin ortak değeri ve kültürü olduğunu belirterek, "Küçükelmalı Tabiat Parkımızın gölet üzerinde bulunan iskelesinin korkulukları maalesef yapılan çirkin saldırı sonrası tahrip edilmiştir. Parklarımız hepimizin sosyal alanlarıdır, parklarımıza ve iskele korkuluklarına yapılanlar, sadece çalışanlara ve verilen emeğe değil tüm ilçemizde yaşayan insanların hakkına da yapılmış bir saldırıdır. Bu tür eylem içerisinde olanları kınıyorum” ifadelerini kullandı.