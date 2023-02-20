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Bilecik’te lastiği patlayan TIR devrildi sürücü yaralandı
GÜNDEM 20.02.2023, 20:36
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki ön lastiği patlayan küspe yüklü TIR devrildi şoförü hafif yaralandı.Sedar CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgiye göre akşam saatlerinde İznik’ten Sakarya’ya seyir halinde bulunan küspe yüklü 10 NA 156 plakalı TIR Osmaneli ilçesi Çerkeşli köyü yakınlarında ön lastiği patlaması sonucu devrildi.
Kazayı gören diğer sürücülerin durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesi sonucu bölgeye ambulans ve Jandarma ekibi sevk edildi.
Yaşanan kaza sonrası hafif yaralanan ve ismi öğrenilemeyen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu ve ekiplerin tedavisini istemediği öğrenildi.
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