Bilecik’te Kınık köyü sokakları beyaza büründü

Bilecik İl Özel İdaresinin geçtiğimiz ay Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde uygulamaya başlanılan ‘Köyümü Seviyorum Sokağımı Boyuyorum Projesi’nde sona gelindi.BİLECİK (İGFA) - İl Özel İdaresi'nce Bilecik’te her ilçeden bir köy ‘Köyümü Seviyorum Sokağımı Boyuyorum Projesi’ ne dahil edilirken, geçtiğimiz ay Kınık köyünde başlatılan çalışmaya Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'da katılmıştı.

Tamamlanan çalışma sonrası Kınık köyü sokaklarındaki evler beyaz renge boyanırken Bilecik İl Özel İdaresi, projelendirilen köylerde çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.