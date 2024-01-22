Bilecik’te karlı havada şehitler için yürüdüler

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Kaymakamlığı, Pazaryeri Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce hazırlanan “Şehitlere Saygı Yürüyüşü” Sarıdayı köyünden başlarken Dereköy köyünde son bulurken, 6 kilometrelik yürüyüş sonrası şehitler için saygı duruşu, İstiklal Marşı okundu dua edildi.

Gerçekleşen programın bütün şehitler için yapılan bir anma programı olduğunu söyleyen Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, “Vatan müdafaasında bugüne kadar kaybettiğimiz bütün şehitlerimizi fedai can eden bütün Şehitlerimizi saygıyla rahmetle anıyoruz. Bu ülke kolay kurulmadı kolay bir şekilde devam etmiyor siz bunu görüyorsunuz. Sizler de demek ki buna saygılısın Bunu biliyorsunuz ki buraya geldiniz. Birçok kişi, gençlerimizin artık bu hususlarda duyarsız olduğunu söylüyor ama burada bunun yanlış olduğunu görmüş olduk. Z kuşağı A kuşağı B kuşağı yok bu işin hepimiz vatanımızı milletimizi seviyoruz Allah'a şükür. Burada da bunu göstermiş olduk. Kar da olsa kışta olsa biz müdürümüzle dün akşam da konuştuk. Programı yapsak mı yapmasak mı katılım Olur mu olmaz mı ama ne kadar kar olursa olsun bu birliktelik İnşallah buraları ısıtıyor çok daha farklı bir havaya sokuyor Allah'a şükür başkanımız amirimiz komutanımız herkes burada hep birlikteyiz tekrardan bütün hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyorum” diye konuştu.

Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan ve tüm şehit askerimizin anısına yürüdüklerini ifade eden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, diliyorum dedi. Başkan Tekin, “Milletçe Kuzey Irak’ta devam eden Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden maalesef üzücü haberler aldık. Şehitlerimizin acısı sadece düştüğü ocaklara, analarına, eşlerine, çocuklarına değil tüm Türk milletinin bağrına, kor gibi düştü. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Şehit askerlerimize Allah’tan rahmet, diliyorum” dedi.

Şehitler için anma yürüyüşü etkinliğine İlçe Kaymakamı Ahmet Tayyib Kahraman ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in yanı sıra, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, Emniyet Amiri Emrah Turan, Pazaryeri ilçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfü Akyüz, MHP İlçe Başkanı Mustafa Tekelioğlu ve vatandaşlar katıldı